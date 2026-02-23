Sastre inauguró el ciclo lectivo en la Escuela Municipal N° 3 de Puerto Madryn

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, inauguró hoy el Ciclo Lectivo 2026 en los establecimientos educativos municipales, con un acto en la Escuela Municipal Nº 3 “Celina Balán de Padilla”, en el barrio San Miguel, junto a la comunidad educativa.

El sistema educativo municipal busca fortalecer su propuesta a las familias de la ciudad. En el nivel primario se implementa un sistema integral donde se ofrecen le actividades complementarias como clases de inglés, informática y talleres de laboratorio en contraturno, lo que permite a los niños desarrollar habilidades y capacidades que enriquecen su formación general. Este enfoque se complementa con la presencia de un equipo especializado, conformado por psicólogos y psicopedagogos, quienes brindan atención a las problemáticas que puedan surgir, garantizando un acompañamiento integral a los estudiantes.

En el nivel inicial, el sistema también se distingue por su enfoque innovador. En la apertura del ciclo escolar el Intendente afirmó que “encabezamos el inicio del Ciclo Lectivo 2026 ennuestras escuelas municipales, que son un orgullo para los vecinos de Puerto Madryn, estando en óptimas condiciones”.

En sus palabras, el mandatario resaltó la inversión realizada y el acompañamiento que se brinda al sistema educativo que es sumamente requerido por las familias para que sus hijos puedan acceder a la educación pública.