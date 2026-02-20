Reforma laboral by Chubut



Tal lo previsto, los diputados Maira Frías y César Treffinger de La Libertad Avanza, votaron a favor de la Reforma Laboral.

En tanto que los legisladores Juan Pablo Luque y José Glinski de Unión por la Patria, expresaron si rechazo a la ley con su voto negativo.

Por su parte, Jorge “Loma” Ávila, integrante del bloque Encuentro Federal, emitió su voto negativo tal commo le había anticipado a la dirigencia de la CGT, y por tanto, en oposición a la línea que bajó el gobernador Torres en el Senado.