Récord histórico en viajes aéreos durante 2025

La demanda mundial de viajes aéreos alcanzó en 2025 un récord histórico, consolidando la recuperación del sector y marcando un nuevo punto de referencia para la industria.

Según datos difundidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el tráfico de pasajeros creció un 5,3 % interanual, medido en pasajeros-kilómetro transportados (RPK), mientras que la capacidad ofrecida, calculada en asientos-kilómetro disponibles (ASK), aumentó un 5,2 %. Esta dinámica llevó a que el factor de ocupación promedio global se ubicará en el 83,6 %, el más alto registrado para un año completo.

El crecimiento estuvo liderado por los viajes internacionales, que mostraron una expansión del 7,1 % en la demanda y del 6,8 % en la capacidad. El nivel de ocupación en este segmento alcanzó el 83,5 %, también un máximo histórico. En contraste, los mercados domésticos presentaron un avance más moderado: la demanda creció un 2,4 %, la capacidad un 2,5 % y el factor de ocupación se situó en el 83,7 %, reflejando un escenario de mayor estabilidad.

El cierre del año confirmó la tendencia positiva. Durante diciembre de 2025, la demanda global aumentó un 5,6 % en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que la capacidad creció un 5,9 %. La ocupación promedio fue del 83,7 %, consolidando un ciclo de expansión sostenida que, de acuerdo con la IATA, se alinea nuevamente con los patrones históricos del sector tras el fuerte rebote posterior a la pandemia.

El punto de vista ecológico

No obstante, el desempeño récord convive con desafíos estructurales que condicionan el futuro de la aviación comercial. Uno de los principales es la descarbonización, considerada clave para garantizar el desarrollo a largo plazo de la actividad. Desde la IATA advierten que será necesario un mayor compromiso de los gobiernos para acelerar la producción y disponibilidad de Combustibles de Aviación Sostenibles (SAF), fundamentales para reducir la huella ambiental del transporte aéreo.

El segundo gran desafío es la crisis de la cadena de suministro, que tuvo un impacto directo sobre las aerolíneas a lo largo de 2025. Retrasos en la entrega de aeronaves y motores, limitaciones en la capacidad de mantenimiento y un fuerte aumento de los costos operativos, estimados en más de 11 mil millones de dólares, obligaron a las compañías a extender la vida útil de sus flotas y a operar con niveles de ocupación cada vez más elevados para absorber la demanda.

Análisis regional heterogéneo

Asia-Pacífico lideró el crecimiento del tráfico internacional con un incremento del 10,9 % anual y el factor de ocupación más alto entre todas las regiones, con un 84,4 %. Europa registró una suba del 6,0 %, mientras que Oriente Medio creció un 6,7 %. América Latina y el Caribe mostró un aumento del 8,6 % en el tráfico internacional, aunque fue la región con la mayor caída en el factor de ocupación, que descendió 1,2 puntos porcentuales hasta el 83,6 %. África, pese a mantener el nivel de ocupación más bajo, con un 74,9 %, logró su mejor resultado histórico y el mayor avance interanual en este indicador.

En los mercados domésticos también se alcanzaron máximos históricos. Brasil se destacó como el país con mayor crecimiento de la demanda en 2025, con un aumento del 11,1 % en RPK. Estados Unidos, en cambio, registró una contracción del 0,6 %. Japón fue el mercado que mejoró su factor de ocupación, con una suba de 3,4 puntos porcentuales, mientras que India mantuvo la tasa más alta a nivel nacional, con un 85,2 %.

Desde la IATA subrayan que, si bien las aerolíneas lograron responder al crecimiento manteniendo las aeronaves en servicio por más tiempo y maximizando la ocupación, estas estrategias son transitorias. La normalización de la cadena de suministro será determinante para renovar flotas, reducir emisiones y ofrecer mayor capacidad y opciones de vuelo a los pasajeros en los próximos años.