Recibieron el alta las trigemelas de Trelew

Este miércoles, las trigemelas nacidas de forma prematura hace 39 días en el Hospital “María Humphreys” de Trelew recibieron el alta médica. Las pequeñas permanecieron internadas en el Servicio de Neonatología del establecimiento, donde recibieron atención especializada orientada a su recuperación nutricional, control clínico y acompañamiento en su crecimiento.

Desde el Hospital “María Humphreys” destacaron que tanto las recién nacidas como su madre se encuentran estables y en buen estado de salud. Este acontecimiento refleja no solo el alto nivel profesional de los equipos, sino también la importancia de la infraestructura y el equipamiento de alta complejidad con el que cuenta el centro médico, que fue inaugurado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

Un diagnóstico preciso y tratamiento ambulatorio

El director asociado de Maternidad e Infancia del Hospital “María Humphreys”, el doctor Matías Mendelevich, brindó detalles sobre la evolución de las pequeñas: “Con 38 semanas y cuatro días de edad gestacional, dimos el alta a Ailani (2,420 kg), Aimé (2,440 kg) y Alaia (2,140 kg). La internación transcurrió sin complicaciones mayores a las que eventualmente atraviesan los niños prematuros”.

A su vez, Mendelevich subrayó la importancia de la tecnología disponible: “Una de ellas requirió una medicación a largo plazo tras un diagnóstico que fue posible gracias a la tecnología que tenemos acá; se realizó un ecocardiograma con un transductor neonatal y se inició el tratamiento. Gracias a un esfuerzo coordinado con Farmacia, la medicación -que viene en dosis para adultos- pudo ser fraccionada en una cabina de flujo laminar estéril. Esto es lo que permite que la beba complete su tratamiento de forma ambulatoria en su casa junto a su mamá, sin necesidad de permanecer internada”.

Articulación profesional y farmacéutica

El proceso de fraccionamiento fue clave para el alta. Martín Robatto, del equipo de Farmacia del Hospital “María Humphreys”, explicó la complejidad del procedimiento: “Para una de las pacientes no existe una presentación comercial que se adecúe a la población neonatal, por eso utilizamos la infraestructura del servicio de Hematología del Hospital Zonal de Trelew, que nos facilitó una cabina de flujo laminar para preparar 14 unidades que cubren una semana de tratamiento”.

Además, destacó la sinergia entre las áreas: “Hubo una excelente articulación entre Neonatología y Hematología. La dosis se ajusta según el peso y la respuesta de la paciente; este miércoles confirmamos la dosis y realizamos la preparación para que pudiera irse a su casa”.

Acompañamiento integral y seguimiento

El éxito de la recuperación no solo fue médico. Mendelevich resaltó el trabajo de Enfermería, Salud Mental y el Servicio Social, quienes acompañaron al grupo familiar en el proceso.

Asimismo, el seguimiento de las niñas continuará de forma estricta: “El próximo control es la semana que viene y el acompañamiento a través del Consultorio de Seguimiento de Alto Riesgo Neonatal se extenderá hasta el ingreso escolar”, precisó el director.

Agradecimiento de la familia

Marianela Moya, madre de las trigemelas, expresó su gratitud antes de dejar el hospital: “Estoy súper agradecida con todas las chicas, de corazón. Fueron muy amorosas con ellas (sus hijas) y conmigo, tanto las enfermeras como el equipo médico. Estoy muy contenta con la atención, el cuidado y las instalaciones: todo un lujo la verdad”.

El alta médica no solo representa la alegría de una familia que se reúne en su hogar, sino que consolida al Hospital “María Humphreys” como un centro de referencia en la salud pública regional, capaz de resolver desafíos médicos de alta complejidad.