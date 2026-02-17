Puerto Madryn será sede del Argentino de Pelota Paleta



El intendente Gustavo Sastre, confirmó que Puerto Madryn será sede del Argenitno de Pelota Paleta. Es la primera vez de un Nacional de este estilo en la ciudad, será el de la rama femenina que disputará la quinta edición del Campeonato Argentino, y la sede será el Club Ferrocarril Patagónico.

«Es muy fácil hacer las cosas cuando te sentás a gestionar con gente igual de comprometida que vos. Estuvimos en la inauguración de los torneos el día viernes, y luego del acto oficial nos juntamos en las instalaciones de Ferro con el presidente del club, Ricardo Sales, y con el Presidente de la Confederación Argentina de Pelota Paleta, Mariano Lambardi. El club quería contar con un evento de esta magnitud, delante de las autoridades de la Confederación nos sumamos al pedido como Municipio, garantizando acompañamiento y apoyo como lo hacemos siempre con todas las instituciones deportivas de la ciudad, y se logró que el Quinto Argentino de Pelota Paleta, en la rama femenina, tenga a Puerto Madryn como sede el fin de semana del 2 de abril», explicó el intendente Gustavo Sastre al compartir los detalles del encuentro con las autoridades mencionadas.

Además señaló que «está en auge constante la disciplina en la rama femenina, ya se han disputado cuatros torneos nacionales de la especialidad, y el quinto de ellos será en el Trinquete histórico del Club Ferrocarril Patagónico».

El anuncio de la fecha del certamen nacional fue confirmado por el propio intendente en sus redes sociales el lunes por la noche, una vez finalizados los torneos que se disputaron este fin de semana, con el Patagónico de mujeres y la Copa Verano de hombres.

Más eventos

En este sentido, Sastre recalcó que «trabajamos arduamente para reforzar la temporada de verano, que es nuestra temporada alta, y eso se ve reflejado en las variadas propuestas que existen en cada fin de semana largo o cada fecha festiva».

Además, indicó que «también tenemos la temporada alta de ballenas, que es uno de los atractivos más importantes de la ciudad, y vamos sumando eventos en fechas claves, donde recibimos miles de turistas, para darle mayores posibilidades a los vecinos residentes y a los visitantes, de que puedan disfrutar de la ciudad y sus atractivos».

En el caso puntual del torneo de pelota paleta, admitió que «es un orgullo poder traer un campeonato argentino a la ciudad, y sobre todo llevarlo adelante en conjunto con el Club Ferro, que siempre destaca por su aporte deportivo y social en nuestra ciudad, y con la presencia del Presidente de la Confederación Argentina, que tampoco dudó cuando proyectamos ser sede de este evento».

Por último, explicó que «la fecha corresponde al calendario anual de la Confederación, y que sea el fin de semana del 2 de abril también es importante, porque es una fecha en la que Madryn recibe miles de visitantes, muchos de ellos para participar del acto central de Malvinas, y otros que llegan para disfrutar de más propuestas. Serán todos bienvenidos, como siempre», cerró.