Puerto Madryn obtuvo tres primeros puestos en los Juegos Culturales Chubutenses



En la ciudad de Rawson se llevaron a cabo las instancias finales de los Juegos Culturales Chubutenses, en la cual los representantes de Puerto Madryn obtuvieron tres primeros puestos. Los reconocimientos fueron alcanzados por estudiantes que participan en los talleres libres y gratuitos que se dictan a través de la Subsecretaría de Cultura.



Los ganadores

En Dibujo Digital, fue distinguida María de los Ángeles Patiño Vidal; en Poesía, el primer puesto fue para Alex Rojas Roccato; mientras que en la categoría Solista Vocal el reconocimiento quedó en manos de Lautaro Yanosky.

Como premio a su desempeño, los ganadores recibirán una beca otorgada por la Provincia que les permitirá continuar su formación y perfeccionamiento artístico, fortaleciendo así sus trayectorias culturales.



La delegación estuvo integrada además por Federica Benegas, Mariano Muñoz y Francesca Balcaza, quienes participaron en Teatro Grupal. Si bien en cada instancia se nominan ganadores, el espíritu de los Juegos Culturales está centrado principalmente en la integración, el intercambio y la formación artística de los jóvenes de toda la provincia.

Desde la Municipalidad destacaron que “estos logros reflejan no solo el talento y la dedicación de cada participante, sino también el compromiso sostenido con una formación artística pública, inclusiva y de calidad que se impulsa desde el Estado municipal”.