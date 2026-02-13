Puerto Madryn despliega un abanico de actividades para el fin de semana de Carnaval

Para este fin de semana largo de Carnaval, la Municipalidad de Puerto Madryn presenta un importante número de actividades en distintos puntos de la ciudad, conjugando gastronomía, deporte, recreación, y música.

Madryn Comestible

De esta forma, llega la tercera edición del año de la Feria Gastronómica y Cervecera “Madryn Comestible, un Paseo de Sabores”, en el Playón Recreativo del muelle Piedra Buena.

La edición número 48 de la feria se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 18 a 01 horas. Habrá gastronomía, cerveza artesanal, productos locales, Mercado Cultural, artesanos, espacio de infancias y la presentación de bandas locales con “Música Porque Sí”. Además, estará la Unidad de Atención Primaria de la Salud en el espacio de enfermería en la Terminal de Cruceros, la Subsecretaría de Educación que presentará a Puerto Madryn como “Ciudad Universitaria” y la Dirección de Educación Ambiental.

Música porque sí

El escenario del Madryn Comestible volverá a ser protagonista con una nueva edición del festival “Música Porque Sí”, organización conjunta entre la Secretaría de Turismo, la Subsecretaría de Cultura y la Productora RH.

El sábado 14 de febrero se presentarán Copla y Misterio, Aclom, La Máquina de Hacer Chorizos y Pa Bailar y el domingo 15 será el turno de Mística Raíz, Fabulosos Calaveras y El Rejunte Cumbiero.

Además, en el marco del Carnaval del Mar, participarán fraternidades invitadas: el sábado se presentará la Fraternidad Tinkus San Simón y el domingo la Fraternidad Tinkus Tukuy Songos.

Mercado Cultural y paseo artesanal

Desde su creación, el Mercado Cultural promovió los oficios y la generación de redes comunitarias y en cada Madryn Comestible tiene su espacio para sus hacedores culturales. Su desarrollo a lo largo de los años se apoyó en una concepción comunitaria, donde la creatividad operó como motor de transformación social y herramienta para reafirmar la identidad local.

Además de su propuesta permanente en el playón Homenaje a los Pioneros del Buceo, ubicado en la intersección de Sáenz Peña y Roca, también estarán presentes en el Madryn Comestible de febrero.

Asimismo, estará presente AgusArt con maquillaje artístico y el Paseo Artesanal con propuestas de vestidos artesanales, impresión 3D y grabado láser y deco vintage en madera y hierro.

Propuestas gastronómicas

En esta oportunidad, estarán presentes la Sra. Raba con productos de mar, La cocina de Elba con choripanes, hamburguesas y bondiola de cerdo, Las Norias con variedades de hamburguesas; Pizza y Empanadas House, Halloween, Barfly 2.0, La Galensa, Crunchy Chicken con comida venezolana y pollo frito, Tehuelches, Flower Power con distintas alternativas en focaccias y La Cocina de Elba con productos del tipo parrillero, con hamburguesas, choripanes, sándwiches de bondiola y papas fritas, y la Asociación Celíacos del Chubut con propuestas libres de gluten.

Estarán a cargo de la cerveza artesanal, Rangoneta, Bangkok, Cara de Perro y RZ&Co. Además, estarán Pasteletas, paletas heladas y Dulce Patagonia con variedad de postres y El Cordobés con chacinados y sándwiches envasados y Dulce Cristina con conservas y mermeladas junto a Ganash, alfajores artesanales.

Espacio para infancias

A partir del trabajo de la Dirección de Educación Ambiental, de la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental, el espacio de infancias estará vigente durante toda la feria. Habrá juegos para generar conciencia ambiental, cuidados del agua, compost, separación de residuos, cuidado y uso de playas no sólo para los más chicos de la familia sino para todo el grupo familiar.

Pista vial

A través de la Coordinación de Tránsito y Transporte, estará presente la Pista de Educación Vial infantil. Los niños y niñas podrán disfrutarla el sábado y domingo de 18 a 21 horas con sus propias bicicletas o bien utilizando las que el personal de la Muni proveerá.

La pista infantil permite vivenciar en los más pequeños, como manejarse de manera segura en las calles y reconocer las señales viales para aplicarlas al momento de desplazarse en la ciudad en base a la concientización, prevención y capacitación en seguridad. Ante la necesidad de cambiar hábitos de manejo en la sociedad, actividades como estas son fundamentales para la formación y promoción de los más chicos.

Madryn, ciudad universitaria

Estará presente, a partir de la iniciativa de la Subsecretaría de Educación, un espacio para promover “Madryn Ciudad Universitaria”. Se trata de una propuesta para consolidar a la ciudad como un polo educativo en la Patagonia, potenciando su oferta de educación superior con instituciones como la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Universidad del Chubut (UDC), mediante políticas locales y el apoyo del sector privado para atraer estudiantes y desarrollo.

Calendario nacional de vacunación

Como en cada edición del Madryn Comestible y, articulado entre la Subsecretaría de Salud y el Hospital Andrés Ísola, se realizará una nueva campaña con el vacunatorio móvil que funcionará en el espacio de enfermería, en la Terminal de Cruceros del Muelle Piedra Buena.

El vacunatorio móvil dispondrá de vacunas de actualización de calendario de niños y niñas de 5-6 años y de 11 años, adultos y embarazadas.