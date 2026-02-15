Provincia construirá el rompeolas de Playa Unión

El gobernador Ignacio Torres firmó la adjudicación de la primera etapa de la obra “Protección Costera Playa Unión”, una intervención considerada prioritaria ante el riesgo de colapso del sector más erosionado del frente marítimo.

La apertura de sobres del proyecto se había realizado previamente en la Casa de Gobierno, con la participación de dos oferentes. Finalmente, resultó adjudicataria la empresa Sudelco S.A., que presentó la propuesta económicamente más conveniente, cumpliendo con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el pliego licitatorio y superando las instancias de evaluación administrativa, legal y financiera correspondientes. El monto de adjudicación asciende a $5.560.426.063,04 y el plazo de ejecución será de 150 días corridos desde la firma del acta de inicio.

Intervención estructural

Torres destacó que “se trata de una obra que la Provincia llevará adelante con recursos propios, marcando el inicio de una intervención estructural para resguardar definitivamente la infraestructura de Playa Unión”.

Cabe recordar que previamente, y en el contexto de la Emergencia Costera, el Gobierno provincial había realizado ya un aporte de $500 millones a la Municipalidad de Rawson para ejecutar defensas costeras temporales, como respuesta inmediata ante la urgencia planteada por los vecinos de Playa Unión.

“Ahora vamos a iniciar y terminar una obra que durante años fue postergada. Lo vamos a hacer con celeridad, transparencia y responsabilidad, garantizando de una vez por todas la seguridad de uno de los balnearios más concurridos de la provincia”, expresó el mandatario.

Características técnicas

El sector intervenido comprende los 355 metros ubicados al norte del espigón de piedra existente, donde se registra un avanzado proceso de socavación producto de temporales extremos, pleamares extraordinarias y oleajes persistentes del sudeste.

Este comportamiento provocó la pérdida progresiva del perfil de playa y el debilitamiento de la franja costera, generando inestabilidad estructural que obligó al cierre preventivo de la circulación peatonal y que pone en riesgo el tránsito vehicular.

La obra prevé la construcción de un muro vertical con botaolas de hormigón armado, acompañado por un sistema de enrocado en tres capas, con material de gran porte, incluyendo rocas de hasta 7 toneladas en el pie de talud, que permitirá disipar la energía del oleaje y estabilizar el área crítica.

Además, se colocará geotextil, pantalla de gravas y colchonetas con malla revestida rellenas con piedra seleccionada, fortaleciendo la base estructural del conjunto. Del lado mar se reutilizarán premoldeados existentes en el frente costero, optimizando recursos disponibles.

La intervención incluye también la regeneración del morro del espigón actual, restituyendo piedras diseminadas y reforzando la estructura como parte de una estrategia integral de defensa costera.