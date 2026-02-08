Premian a chubutense en evento de tecnología internacional

La chubutense Natalia Carrizo participó y se consagró ganadora en el MIT Reality Hack, el evento de tecnología experiencial más prestigioso del mundo (The World’s Premier Experiential Technology Hackathon), posicionando a Argentina en lo más alto del podio de la máxima cumbre de las tecnologías inmersivas a nivel global.

Carrizo, magíster en Comunicación Digital Interactiva y profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco fue galardonada, frente a talentos de 56 países, por su proyecto «Attune», una innovadora aplicación que combina Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial para la salud mental.

El evento se realizó en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge, Estados Unidos, y Carrizo viajó como la única competidora argentina seleccionada para esta edición.

La ganadora

«Attune», su proyecto ganador consiste en una aplicación de meditación que utiliza Realidad Aumentada (XR) e Inteligencia Artificial para transformar entornos cotidianos en espacios de bienestar interactivo.

Diseñada para funcionar con los lentes inteligentes Raven Resonance Glasses, la app adapta los estímulos visuales y sonoros en tiempo real según las necesidades del usuario, permitiendo reducir los niveles de estrés en entornos urbanos o laborales.

«Participar en la competencia del MIT implica diseñar y prototipar soluciones tecnológicas de impacto global en tiempo récord. Haber ganado demuestra que la educación pública y el talento argentino están a la vanguardia de la computación espacial y pueden liderar la conversación tecnológica con las potencias mundiales», destacó la docente e investigadora.

Desde el Gobierno del Chubut celebraron este reconocimiento internacional al talento y profesionalismo local y remarcó su compromiso con el desarrollo y la promoción de iniciativas científicas y tecnológicas que trascienden fronteras.

