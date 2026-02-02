Pekín bajó la contaminación del aire 98% en sólo 12 años

En sólo 12 años, la contaminación del aire en Pekín cayó 98%, un logro que posiciona a la capital de China como un caso de estudio llamativo en gestión ambiental urbana. Así se desprende de los últimos datos de la Oficina Municipal de Ecología y Medio Ambiente de la ciudad.

Al parecer, los niveles de partículas PM2.5 descendieron de 89,5 microgramos por metro cúbico en 2013 a apenas 27 microgramos en 2025. Esta cifra marcó un récord histórico para la ciudad, ya que es la primera vez que la concentración anual queda por debajo del umbral de 30 microgramos.

311 días de aire limpio

Durante 2025, Pekín registró 311 jornadas con niveles bajos o aceptables de contaminación del aire, la cifra más alta desde el inicio de la monitorización sistemática.

Este dato contrastó con la situación de 2013, cuando decenas de días al año alcanzaban episodios graves de polución.

Solo una jornada en 2025 alcanzó niveles considerados graves por el Índice de Calidad del Aire de China.

Las micropartículas PM2.5, capaces de penetrar en pulmones y torrente sanguíneo, representan el principal indicador sanitario en este tipo de mediciones.

El alcalde Yin Yong destacó en su informe anual que la densidad promedio cayó 11,5% respecto al año anterior. “El cielo azul se consolidó como una realidad cotidiana”, afirmó el funcionario al presentar los resultados de gestión.

Las medidas que eliminaron la contaminación

El punto de inflexión llegó en 2013, cuando el Gobierno central y municipal pusieron en marcha un plan específico contra la polución atmosférica.

Las autoridades implementaron restricciones al tráfico, control industrial y una amplia renovación del parque vehicular.

Las principales medidas incluyeron:

– Retirada progresiva de vehículos antiguos y exigencia de estándares Euro 6 para coches nuevos

– Limitación de circulación mediante sistemas de matrículas pares e impares en episodios críticos

– Ampliación notable de la red de transporte público: metro, autobuses y movilidad alternativa

– Electrificación masiva del parque móvil con incentivos específicos para vehículos de nueva energía

La contaminación del aire en Pekín descendió gracias a la adopción acelerada de vehículos eléctricos. En 2025, estos superaron el 50% de las nuevas matriculaciones, frente al apenas 5% que representaban en 2020.

Revolución eléctrica y energía verde en Pekín

La capital china cuenta actualmente con más de 1,3 millones de vehículos de nueva energía en circulación.

Las ventas de 2024 alcanzaron más de 640.000 unidades, cifra que siguió aumentando durante 2025.

La matriz energética también experimentó una transformación profunda. La energía verde —eólica, solar e hidroeléctrica— representa ya el 36% del consumo eléctrico total de la metrópoli.

Las autoridades ambientales chinas subrayaron que el resultado no se explicó por factores meteorológicos aislados, sino por una reducción constante de emisiones procedentes del tráfico y la industria pesada.

Para sostener este avance, el alcalde anunció la instalación de 30.000 nuevos cargadores eléctricos públicos durante este año. El objetivo busca eliminar las barreras restantes para usuarios que aún poseen vehículos de combustión interna.

Aunque los niveles de contaminación del aire en Pekín todavía superan los de ciudades europeas como Madrid, París o Berlín, la velocidad del descenso no tuvo precedentes recientes.

La Organización Mundial de la Salud fija como referencia una exposición media anual inferior a 10 microgramos por metro cúbico.

Este logro se inscribe en el esfuerzo nacional de China para alcanzar sus objetivos de pico de emisiones para 2030 y neutralidad de carbono para 2060.