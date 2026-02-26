Pablo Tedesco busca coordinar acciones entre el sector público y el privado



El nuevo secretario de turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn Pablo Tedesco inició, apenas asumido, una serie de encuentros con distintos representantes de diferentes sectores privados de la actividad turística de la ciudad.

Si bien cada representante del sector conocía previamente a Tedesco en sus roles anteriores, fue el primer encuentro como integrante del Gabinete del Municipio. El encuentro permitió al funcionario presentar su inicio de trabajo al frente de la Secretaría de Turismo y además plantear un esquema de trabajo futuro con el objetivo de fortalecer los lazos entre el sector público y privado del turismo.

Tedesco además, abordó junto al sector los ejes de interés que se plantean desde los distintos espacios relacionados con la actividad. Anticipó también que se deberá fortalecer el Turismo de Eventos y Reuniones, Turismo Cultural y Deportivo.

Un punto importante que anticipó el Secretario de Turismo al sector privado es que se trabajará fuertemente en el desarrollo y concreción de nuevos productos para continuar rompiendo la estacionalidad de las temporadas bien definidas que tiene el destino como son Ballenas y Verano.

Participaron de la reunión representantes de las agencias de viajes, operadoras de buceo, alojamientos temporarios, hoteleros, gastronómicos, cámara de industria, comercio y turismo.