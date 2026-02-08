Nunca llegó la lluvia, y las llamas siguen activas en la Cordillera

Si bien el alerta amarillo de tormentas para este domingo en Chubut no incluía la Cordillera, la esperanza era que el clima ayudara en el combate de los incendios, pero esto no ocurrió y siguen activas las llamas en el Parque Nacional Los Alerces, donde ya se quemaron 16.765 hectáreas

En este contexto, más de 300 brigadistas, bomberos y personal técnico, junto a medios aéreos y recursos terrestres, continúan desplegados en distintos sectores para contener los focos ígneos y proteger a las comunidades.

De acuerdo con el último informe técnico emitido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques del Chubut, se mantienen tareas activas en Puerto Patriada, el Parque Nacional Los Alerces y la zona de Desembocadura El Tigre–Lago Cholila, mientras que el incendio iniciado en el barrio El Coirón, en Esquel, fue extinguido.

Por sectores

El incendio de Puerto Patriada, detectado el pasado 5 de enero, se encuentra contenido, aunque el sector 2B permanece activo en todo su perímetro, afectando vegetación de tipo arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Durante la jornada del sábado 7 de febrero, se registró una temperatura máxima de 32 °C, con vientos variables de entre 5 y 15 km/h, intensificándose hacia la tarde con ráfagas de 20 a 30 km/h del oeste, predominando del sudoeste.

En el sector El Coihue, personal de la Base Epuyén realizó recorridos para la detección de puntos calientes. En La Burrada, brigadistas de la Base Golondrinas, con apoyo de una autobomba, efectuaron tareas de enfriamiento, observándose actividad dentro del perímetro.

En El Retamal, personal de la Base Epuyén llevó adelante recorridos perimetrales para detección de puntos calientes, con apoyo de aviones hidrantes en la zona alta del sector.

En el sector Tinelli, trabajó personal de Córdoba y del SPLIF Bariloche, realizando recorridos preventivos sin registrarse reactivaciones. Los medios aéreos operaron a requerimiento del personal en línea.

El Puesto 1 de comunicaciones fue reubicado en el barrio San Esteban, en cercanías del Lago Cholila, a fin de optimizar las comunicaciones con el operativo del incendio Desembocadura El Tigre–Lago Cholila.

Durante la jornada del domingo 8 de febrero, con vientos predominantes de entre 20 y 30 km/h, continuaron las tareas de enfriamiento y detección de puntos calientes en los sectores El Retamal, Tinelli, El Coihue y La Burrada, con intervención de brigadistas de las Bases Epuyén, Lago Puelo y SPLIF Bariloche.

En este operativo participaron 119 efectivos, con apoyo de 22 camionetas, seis autobombas, cuatro camiones cisterna y otros equipos logísticos.

Parque Nacional Los Alerces

En el incendio registrado en el sector Villa Lago Rivadavia–Lago Rivadavia, dentro del Parque Nacional Los Alerces, la superficie afectada estimada alcanza las 16.765 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal.

Durante el sábado 7 de febrero no se registraron reactivaciones en el sector 1 hacia Villa Lago Rivadavia. En el sector Matuka, brigadistas de Neuquén trabajaron sobre puntos calientes y realizaron la apertura de un camino hacia el mallín La Ponderosa, facilitando el ingreso de personal y autobombas.

En Vaca Muerta, personal de Cholila y Bomberos Voluntarios de Cholila efectuaron tareas de enfriamiento con apoyo de medios aéreos. En el mismo sector, una motoniveladora municipal mejoró la accesibilidad vehicular.

En la zona de Villarino, brigadistas y bomberos voluntarios fueron helitransportados para trabajar sobre puntos calientes, mientras que maquinaria pesada continuó la apertura de fajas cortafuego. En Cerro Negro y Goya, brigadistas realizaron recorridos, detección y liquidación de focos secundarios.

Para el domingo 8 de febrero se dispuso el ingreso de personal de Entre Ríos, Córdoba, Neuquén y Santa Fe, continuando las tareas de enfriamiento, detección de puntos calientes y liquidación en los distintos sectores del incendio.

En total, el operativo contó con 118 brigadistas de línea y 96 agentes de apoyo, alcanzando un despliegue total de 214 personas. En cuanto a medios aéreos, se afectaron dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde, provistos por el SNMF–AFE.

Incendio extinguido en el barrio El Coirón de Esquel

El incendio registrado en el barrio El Coirón, en la ciudad de Esquel, fue extinguido. Afectó pastizales y arbustos, sin registrarse reactivaciones.

Incendio “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”

El incendio detectado el jueves 5 de febrero en la zona de Desembocadura El Tigre–Lago Cholila permanece activo.

Durante el sábado, los medios aéreos operaron hasta el ingreso del personal, cuando brigadistas de la Base Cholila, Entre Ríos y de la Brigada Nacional Sur (BNS) del SNMF–AFE fueron helitransportados al área.

Las tareas se concentraron en el flanco derecho del incendio, reforzando líneas cortafuego con herramientas manuales y realizando enfriamientos con equipos de agua. Ante una reactivación en el sector de inicio, se ejecutaron nuevas tareas de enfriamiento con apoyo aéreo.

El flanco izquierdo presentó actividad en una zona de difícil acceso por su altura, motivo por el cual el Puesto 1 de comunicaciones fue instalado en el barrio San Esteban, próximo al Lago Cholila.

Durante el domingo, ingresó personal de la BNS del SNMF–AFE para recorrer líneas cortafuego y coordinar lanzamientos de medios aéreos en los sectores de mayor actividad.

En este operativo intervinieron más de 30 efectivos, con apoyo de dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde.