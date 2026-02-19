Nueva jornada en Trelew sobre las Cardiopatías Congénitas

Este viernes 20 de febrero en el Hospital “María Humphreys” de Trelew, se llevará a cabo la Jornada de Concientización y Capacitación por el “Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas”.

La actividad, abierta a todo público, se desarrollará de 11 a 13 horas, con el objetivo de visibilizar estas enfermedades, concientizar a la población y promover la importancia de la detección temprana.

Cronograma de actividades

La jornada, que es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa, incluirá una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP); una demostración sobre cómo utilizar un Desfibrilador Externo Automático (DEA); una charla con especialistas sobre salud integral y consejos para el cuidado del corazón en familia; y actividades recreativas y mesas de dibujo para niños y niñas.

Además, contará con la presencia de “Corazones del Sur”, un grupo de familias y madres de Chubut dedicado al apoyo y la visibilización de esta temática. Su labor se centra en acompañar a las familias que transitan estos diagnósticos y promover el cuidado cardiovascular infantil en toda la región.

Cardiopatías Congénitas

El “Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas” se celebra cada 14 de febrero, una fecha dedicada a crear conciencia sobre estas malformaciones cardíacas (la patología congénita más común), que afectan a uno de cada cien recién nacidos y son la primera causa de muerte infantil, buscando visibilizar la problemática y apoyar a las familias.