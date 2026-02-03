“No me siento victima”: Lourdes Fernández en un mano a mano con Moria



Lourdes Fernández brindó un testimonio íntimo y doloroso luego de que se confirmara la realización del juicio contra su ex pareja, Leandro García Gómez, quien será llevado a debate oral acusado de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas.

En La Mañana con Moria, la artista habló sobre su vínculo pasado y las consecuencias físicas y emocionales que atravesó en una entrevista televisiva.

Alli, la cantante expresó que su mirada sobre la relación cambió con el tiempo: “Hoy lo sigo queriendo pero no lo amo más”, afirmó, y explicó que ya no experimenta la sensación de vacío que antes sentía cuando él no estaba a su lado.

La entrevista se dio a tres meses de la detención de García Gómez y después de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 confirmara el proceso judicial en su contra.

En ese contexto, Fernández dijo que perdió la ilusión de formar una familia y que, en medio de ese proceso, atravesó una situación médica determinante.

Además, señaló que debió someterse a una histerectomía en la que le extirparon el útero y ambos ovarios debido a múltiples miomas y al agrandamiento del útero.

Por otro lado, contó que la primera vez que había proyectado la maternidad fue con su entonces pareja.

Al recordar episodios de convivencia, admitió que todavía le cuesta dimensionar que estuvo retenida en un departamento y relató que en ese momento interpretaba que él la estaba cuidando porque tenía fiebre.

La artista indicó que actualmente se encuentra bajo un tratamiento específico para víctimas de violencia de género y sostuvo que hay aspectos de lo ocurrido que aún le resultan difíciles de asumir.

“No me siento víctima”, dijo, y agregó que incluso se siente en parte responsable de lo sucedido, aunque remarcó que ya no desea continuar el vínculo afectivo.

Respecto del juicio próximo, la artista manifestó temor y cautela sobre lo que puede declarar públicamente, en ese marco, mencionó que su ex pareja tendría otras causas, una restricción y situaciones judiciales con otras personas.