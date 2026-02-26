Murió el exfutbolista Claudio “Yerbatero” González a los 49 años



El exfutbolista Claudio «Yerbatero» González murió este miércoles, debido a una afección pulmonar, en la ciudad cordobesa de Villa María, donde se había radicado tras haber finalizado su extensa trayectoria deportiva.

La noticia fue confirmada por la dirigencia de Talleres de Córdoba, uno de los clubes donde jugó, a través de un posteo en sus redes sociales: «Lamentamos el fallecimiento de Claudio ‘Yerbatero’ González. El club acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución».

González, de 49 años, era oriundo de Posadas, la capital misionera, donde comenzó su carrera en Bartolomé Mitre. para luego pasar a Rosamonte de Apóstoles.

Y allí, en su provincia natal surgió el apodo de «Yerbatero», según supo la agencia Noticias Argentinas.

Posteriormente, el delantero estuvo en Estudiantes de La Plata, entre 1995-96; Patronato de Paraná (96-99 y 2000-01) y Huracán de Tres Arroyos (1999-2000), antes de llegar a Independiente (2001-02), con el que jugó la Copa Mercosur.

Luego se sumó a Talleres, en 2002, donde se consolidó como titular.

Después pasó por Rosario Central, en 2004-05; Cobreloa de Chile, regresó a Talleres y por último recaló en General Paz Juniors de Córdoba, donde finalizó su carrera en 2007.