Multitudinaria edición de «Disco bajo las estrellas»



El viernes por la noche se llevó a cabo en Puerto Madryn la segunda edición de “Disco Bajo las Estrellas”, una nueva oportunidad para que todos aquellos amantes de la música de los ochenta y los noventa se dieran cita en el Playón Recreativo del muelle céntrico.

Como en la primera edición, DJ Pich fue el encargado de ponerle música a miles de asistentes que disfrutaron de una noche tremenda, con una temperatura ideal para asistir al evento organizado en forma gratuita por el Municipio de Madryn.

Esta vez, Pich contó con el acompañamiento de otros dos DJ históricos de la ciudad, “Beto” Albaini, y “Quique” Rowczenia, que también hicieron vibrar al público en todo momento.

“La verdad es que la primera edición había sido un éxito en la costa de la ciudad, es un evento que reúne a cientos de familias y grupos de amigos que disfrutan de esa música de los años 80 y 90. Poder asistir a esta segunda edición, la verdad que fue un honor, no solo por la nostalgia que despierta escuchar esos éxitos, sino también por el excelente comportamiento de todos los presentes, tanto de nuestros queridos vecinos como de cada uno de los visitantes que se encuentran en Puerto Madryn. Fue otra gran noche para ir despidiendo la temporada de verano”, expresó el intendente Gustavo Sastre luego de estar presente en el escenario con los DJ, y dirigirse al público presente con un mensaje de agradecimiento por la forma en que disfrutaron del evento.

El primero en salir a escena fue Albaini, seguido de Rowxczenia para darle luego el cierre a DJ Pich, que fue encargado de ponerle el broche a una noche muy movilizadora.

El Intendente indicó que “este tipo de actividades fomenta el acompañamiento, el disfrute en general, en familia o con amigos, pero también nos regala un poco de orgullo mediante el famoso ‘sentido de pertenencia’ porque es algo organizado en conjunto entre el Municipio y los artistas, pero también es cierto que ellos son de Madryn. Y que los artistas sean nuestros, es algo que le da un significado mucho más grande. Al margen de que la gente también puso su parte, era realmente increíble ver cómo estaba todo colmado, incluso sobre el sector de la arena, en la playa”.

Aún no está definido si se llevará adelante una nueva edición, al menos no en temporada de verano dado que ya culmina, pero, sin dudas, “Disco Bajo las Estrellas” es uno de los eventos que se verá replicado cada vez con mayor frecuencia.

“Está claro que el evento funciona, que la gente lo disfruta muchísimo y que es otra de las alternativas que estarán disponibles en el abanico de propuestas que presentamos en cada temporada. Al ser al aire libre, nos condiciona mucho el tema del clima, pero ya encontraremos lugar y fecha para la tercera edición, no hay dudas”, cerró el Intendente.