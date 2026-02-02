COMODORO RIVADAVIA - INCENDIO - MUERTE - ORO NEGRO

Muere calcinado un camionero en Comodoro

En la tarde de este lunes, un trágico episodio conmocionó a los vecinos del barrio Astra de Comodoro Rivadavia. Un camión de carga se incendió en el sector del Kilómetro 20, sobre la Ruta Nacional 3, en un predio donde funcionaba antiguamente una estación de servicio. Y por el siniestro falleció su chofer.

Se dio el alerta a los bomberos, cuando una densa columna de humo negro se elevó divisándose desde varios kilómetros de distancia. Al arribar al lugar, la primera dotación constató que el fuego se encontraba ya generalizado, afectando principalmente la zona del motor y el habitáculo del conductor, y el cuerpo yacía ya sin vida en el exterior del vehículo.

Según informó el personal policial de la Comisaría de Próspero Palazzo, se trataba de un camión de la empresa Oro Negro. Al arribar al lugar, constaron que un hombre mayor de edad “con quemaduras varias, sin signos vitales, a 10/15 metros del rodado en cuestión”.

En el lugar, “habría un testigo ocular” del hecho, quien observando el foco ígneo desplazó al conductor sin vida lejos del rodado para preservarlo.

 

