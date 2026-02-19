Milei compromete a la Argentina con el Consejo de Paz y ofrece a los Cascos Blancos

El presidente Javier Milei afirmó hoy en Washington D. C. que “Argentina está lista para contribuir” al Consejo de Paz que promovió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y puso a disposición la ayuda de los Cascos Blancos “al servicio de la fuerza internacional de estabilización”.

Durante su intervención en la ceremonia inaugural del Board of Peace, el mandatario expresó que “la nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”, y subrayó que “la defensa de esos derechos no es negociable y es un prerrequisito para la paz”.

“Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten”, aseguró Milei y, por eso, remarcó que “necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas”.

El jefe de Estado resaltó que “Trump ha predicado con el ejemplo mediando en el acuerdo de paz en Gaza” e indicó que “Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura internacional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.

“Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre”, concluyó.