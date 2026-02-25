Menem cruzó a Quintela



Tras los dichos de Ricardo Quintela contra Javier Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió al cruce del gobernador de su provincia y lo calificó como “un mono con un martillo adentro de una cristalería” al que “se le viene la noche” de cara a las elecciones de 2027.

“Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista, tiene la provincia prendida fuego desde 2019 cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir en 2023, y ya sabemos cómo funciona La Rioja, es una cooperativa de poder”, afirmó el dirigente libertario.

El gobernador riojano había declarado que el gobierno de Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027” y, si así sucede, “va a dejar el país destruido”.