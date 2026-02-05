Más sindicatos se suman al rechazo a la reforma Laboral

Mientras la conducción de la CGT discute si modifica la táctica dialoguista, hasta ahora infructuosa, frente a la reforma laboral, crece la cantidad de gremios que se pronuncian en contra del proyecto e impulsan medidas de fuerza.

Este jueves, un grupo marchará a Córdoba, las CTA anunciaron un paro nacional para el día que se trate en el Congreso e industriales llaman a movilizarse para frenarla. El viernes se reúne la CGT y varios gremios llevarán la propuesta de movilización y huelga general.

Un líder de un importante gremio dentro de la central reunió a sus secretarios nacionales y deslizó la posibilidad de un paro nacional, según confió a Ámbito uno de los participantes del encuentro. ¿Se anunciará el viernes? Habrá que esperar. Este dirigente señaló: «Se debe estar en las calles». Otro gremio importante, la UOM, ya adelantó que llevará esa posición al plenario.