Martín Sivak vuelve a Madryn

En una nueva fecha del ciclo “Verano, mar y libros”, este viernes 6 de febrero a las 20 horas contará con la presencia del periodista y sociólogo Martín Sivak en el Ecocentro de Puerto Madryn.

En el marco de la V edición del ciclo, organizado junto a #LA17, el autor llegará a Puerto Madryn para presentar su más reciente novela, La llorería, una obra atravesada por la intimidad, los vínculos afectivos y los duelos personales, que continúa el camino narrativo iniciado con su reconocido libro El salto de papá.

La actividad será con entrada libre y gratuita, con cupos limitados y podrán retirarse previamente en la Casa de la Cultura (Roque Sáenz Peña 86), de lunes a viernes de 8 a 20 horas. El encuentro contará con la moderación de periodistas locales y el acompañamiento de ALUAR e INFA.

Una mirada entre el poder y la intimidad

Nacido en Buenos Aires en 1975, Martín Sivak es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Nueva York, docente universitario y uno de los referentes del periodismo narrativo argentino. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado investigaciones de gran impacto, entre las que se destacan Clarín: la era Magnetto y Jefazo, un retrato íntimo del expresidente boliviano Evo Morales.

En esta oportunidad, además de presentar “La llorería”, Sivak dialogará con el público sobre el cruce entre sus trabajos de investigación periodística y su escritura más personal, proponiendo una reflexión profunda sobre la memoria, las pérdidas y las múltiples formas de narrar la experiencia humana.

