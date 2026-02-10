Marcha atrás con la reforma penal juvenil

Finalmente, y luego de una gran polémica, el Gobierno nacional retiró el proyecto de la reforma penal juvenil. A veces hay que elegir las batallas que se dan, parece haber sido la postura del oficialismo en momentos en que la reforma Laboral es tapa de todos los diarios.

De esta forma, dieron marcha atrás con el proyecto enviado al Congreso por la baja de la edad de imputabilidad tras un desacuerdo interno y con la oposición. Al parecer, la nueva iniciativa que presentarán fijará el límite en 14 años, incluirá financiamiento específico y buscará dictamen para sesionar esta semana en Diputados.

La medida se tomó casi a los ponchazos, a un día del dictamen y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados. Uno de los motivos centrales de la decisión fue la diferencia en la edad mínima punible, la fijaba en 13, cuando el consenso era 14.

Ahora, con el nuevo proyecto, para avanzar con el dictamen, el oficialismo deberá acelerar la conformación de las comisiones clave. Este martes se formalizará la integración de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que será presidida por María Gabriela Flores, y de la Comisión de Justicia, que quedará a cargo de Lisandro Almirón. La reunión conjunta de comisiones está prevista para el miércoles, con la participación de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, mientras que la sesión en el recinto se proyecta para el jueves al mediodía.