Milei encabeza el acto de entrega del sable de San Martín

El presidente Javier Milei arribó al Campo de la Gloria, en la provincia de Santa Fe, acompañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y de algunos de sus funcionarios, entre los que destacan, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti, el ministro de Interior, Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para encabezar el acto de entrega del sable de San Martín a los Granaderos.

Cerca de las 19, comenzó la ceremonia oficial , minutos después, el Presidente arribó al predio acompañado por Karina Milei y la diputada libertaria santafesina Romina Diez.

Para la ocasión, se montaron palcos diferenciados, uno para Milei y sus funcionarios, Pullaro y el intendente local Leonardo Raimundo; un segundo espacio para autoridades provinciales y municipales; y el tercero para referentes libertarios de Santa Fe. De acuerdo a lo anunciado por fuentes oficiales, durante la ceremonia no habrá otros discursos políticos, ya que el objetivo del evento es la recreación del Combate de San Lorenzo.

La polémica por el sable

El sable corvo había sido donado por la nieta de Juan Manuel de Rosas, Manuela, en 1896 al Museo Histórico Nacional. Ahora allí quedará un réplica. La fecha del decreto 81/2026 para formalizar el traslado del sable coincidió con el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo y estableció el cambio de custodia de la pieza desde el Museo Histórico Nacional.

La decisión administrativa generó la dimisión inmediata de la directora de la institución cultural de San Telmo, María Inés Rodríguez Aguilar, y abrió un frente judicial con los descendientes de los donantes originales.