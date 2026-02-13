Los intendentes se suman a la causa por las presuntas coimas para parar el inicio de clases

Intendentes de distintas localidades de Chubut manifestaron formalmente su decisión de sumarse a la querella impulsada por el gobernador Torres en la causa que investiga presuntas coimas denunciadas por un dirigente gremial, las cuales habrían tenido por objeto generar disturbios e impedir el normal inicio del ciclo lectivo 2026.

A través de un comunicado conjunto firmado por más de treinta intendentes y jefes comunales, expresaron su acompañamiento a la acción judicial y señalaron la necesidad de que la investigación avance con firmeza para determinar “qué intereses económicos o sectoriales podrían estar detrás de semejante atropello institucional”.

Argumentos

En el documento, los mandatarios locales remarcaron que conocen de primera mano “lo difíciles que fueron los años en los que nuestros chicos no pudieron estar en las aulas” y advirtieron que no se puede permitir que “un puñado de empresarios que se enriquecieron usufructuando recursos que pertenecen a todos los chubutenses intenten propiciar el no inicio de clases tomando como rehenes a los estudiantes”.

Asimismo, solicitaron al Gobernador que se continúe profundizando el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para defender los recursos públicos y avanzar en la depuración de prácticas irregulares dentro de sectores estratégicos para el desarrollo de Chubut.

Por su parte, desde el Ejecutivo provincial destacaron el respaldo institucional de los intendentes como una señal clara de unidad frente a cualquier intento de desestabilización que afecte el derecho de los estudiantes a estar en las aulas y el normal funcionamiento de las instituciones.