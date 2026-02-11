Los cambios migratorios pondrían en riesgo empleo turístico estadounidense

Estados Unidos podría enfrentar un impacto significativo en su industria turística si avanza con una reforma de sus normas de ingreso que endurezca los requisitos previos al viaje. Así lo advirtió el World Travel & Tourism Council (WTTC), que alertó sobre la posible pérdida de hasta 157.000 puestos de trabajo vinculados al turismo en caso de que se implementen cambios en el sistema Electronic System for Travel Authorization (ESTA) sin un enfoque equilibrado.

La advertencia surge de un estudio elaborado por el WTTC en base a encuestas internacionales y modelos económicos desarrollados junto a GSIQ y Oxford Economics. El informe analiza el efecto que tendrían nuevas exigencias de datos personales —incluida la eventual obligación de facilitar información de redes sociales— sobre la intención de viaje y la percepción de Estados Unidos como destino turístico.

La encuesta

Uno de los datos centrales del estudio es que el 66% de los viajeros internacionales encuestados ya está al tanto de las propuestas de cambio. Para el WTTC, este nivel de conocimiento demuestra que la medida no sería interpretada como un ajuste técnico, sino como una señal clara que podría influir negativamente en la decisión de viajar al país en el corto y mediano plazo.

La encuesta se realizó en mercados clave como Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Países Bajos, España e Italia. En ese universo, cerca del 34% de los consultados afirmó que sería “algo” o “mucho menos probable” que visitará Estados Unidos en los próximos dos o tres años si se introducen requisitos más amplios de recopilación de datos personales. En contraste, solo el 12% consideró que estas medidas aumentan su probabilidad de viajar.

A partir de estas respuestas, el WTTC proyectó distintos escenarios económicos. En el de mayor impacto, Estados Unidos podría registrar hasta 4,7 millones menos de llegadas internacionales desde países incluidos en el programa ESTA durante 2026. Esto implicaría una caída del 23,7% frente a las proyecciones habituales sin modificaciones en las reglas de ingreso.

Efectos

La reducción del flujo turístico tendría un efecto directo sobre el gasto. El informe estima pérdidas de hasta 15.700 millones de dólares en consumo turístico internacional y un impacto total de alrededor de 21.500 millones de dólares en el producto interno bruto vinculado al sector de viajes y turismo.

El empleo aparece como una de las variables más sensibles. Según el análisis, hasta 157.000 puestos de trabajo podrían verse afectados o desaparecer como consecuencia de la caída de la actividad turística. Esta cifra equivale aproximadamente al número de empleos que la economía estadounidense genera en un trimestre, lo que da cuenta de la magnitud del impacto potencial, especialmente en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios asociados.

“La seguridad en la frontera de Estados Unidos es vital, pero los cambios propuestos dañarán la creación de empleo, algo que la Administración valora mucho”, señaló Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del WTTC. La ejecutiva remarcó que incluso pequeñas variaciones en el comportamiento de los viajeros, motivadas por requisitos percibidos como intrusivos, pueden tener consecuencias económicas reales en un mercado altamente competitivo.

El estudio también advierte sobre un deterioro en la imagen del país como destino. Muchos viajeros consideran que estas nuevas exigencias harían que Estados Unidos resulte menos acogedor y menos competitivo frente a destinos alternativos como Canadá, Reino Unido, Japón y Europa Occidental, donde los procesos de ingreso son percibidos como más simples.

El llamado de atención del WTTC llega en un momento clave. El turismo estadounidense aún no logró recuperar completamente los niveles previos a la pandemia y, además, el país se prepara para recibir grandes eventos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese contexto, la organización instó a las autoridades a evaluar cuidadosamente el equilibrio entre seguridad, competitividad y crecimiento económico, para no comprometer el rol del turismo como motor de empleo y desarrollo.