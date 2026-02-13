Llega en febrero la tercera edición del Madryn Show Car

El 14 y 15 de febrero, sobre el boulevard Brown de Puerto Madryn, en la zona del monumento al Indio Tehuelche, se llevará a cabo la tercera edición del Madryn Show Car.

El evento internacional con entrada libre y gratuita, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Puerto Madryn y tendrá participantes de distintos puntos del país, con autos que llegarán desde Buenos Aires, Neuquén, Viedma, Patagones y Bahía Blanca. Asimismo, arribarán también autos desde Chile, entre ellos un Skyline, un Mustang y un Supra, modelos poco habituales en la región.

Las actividades

El cronograma comenzará el sábado 14 de febrero de 15 a 00 horas, mientras que el domingo 15 será de 10 a 18 horas. En el evento habrá, además de los vehículos en exposición, stands y food trucks. En la primera jornada se realizará la previa con una mateada desde el Monumento al Indio Tehuelche hasta el Ecocentro. El segundo día será desde la última rotonda del Boulevard Brown hasta el Ecocentro. El domingo por la tarde se sorteará un Alfa Romeo 146 cerca de las 19 horas y estará habilitado para expositores y público en general que podrá comprar sus números en el lugar.

Circulación en la zona costera

El tránsito vehicular se verá afectado durante las dos jornadas en los horarios del evento. El sábado los cortes se efectuarán en la ultima rotonda del Boulevard Brown a la altura de Juan Moore y también en la rotonda ubicada en Julio Verne y Charles Darwin, en inmediaciones del Ecocentro.

El domingo, los cortes serán en la rotonda del Parador Municipal sobre el Boulevard Brown, a la altura de Manuel Rodríguez Ríos. Asimismo, estará interumpido el tránsito en la rotonda ubicada en Julio Verne y Charles Darwin, en inmediaciones del Ecocentro. Es importante resaltar que ambos días las calles de servicio van a estar habilitadas y se llevará a cabo un ordenamiento adecuado para posibilitar la doble circulación.