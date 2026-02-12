Las polillas amenazan con ‘jubilar’ a los ratones en los laboratorios

Hace décadas que sabemos que los ratones se parecen más a nosotros de lo que parece, lo que los ha convertido en el favorito de los laboratorios. Compartimos alrededor del 95-98% de sus genes. Muchas enfermedades humanas se comportan de forma muy similar en ellos. Su ciclo de vida es corto, lo que permite estudiar varias generaciones en poco tiempo. Son fáciles de criar y mantener, y se pueden modificar genéticamente con precisión. Sin embargo, su hegemonía en los laboratorios podría verse amenazada tras la aparición de un eficaz competidor: las polillas.

La Galleria mellonella, también conocida como polilla de cera, es mucho más parecida a los humanos de lo que podría parecernos. Aunque apenas compartimos el 30-40% de los genes funcionales básicos, resulta que su sistema inmune es sorprendentemente parecido al humano.

A diferencia de la mayoría de los organismos no roedores que se usan en los laboratorios, la polilla de la cera puede criarse a 37 grados Celsius (la temperatura corporal humana), y la respuesta de sus células a infecciones bacterianas o fúngicas es muy similar a la de los mamíferos. Sin embargo, hasta ahora, su uso como organismo modelo se había visto limitado por falta de herramientas genéticas, hasta ahora.

Científicos de la Universidad de Exeter acaban de crear las primeras polillas de cera modificadas genéticamente del mundo, adaptando tecnologías desarrolladas originalmente para la investigación de la mosca de la fruta, para crear por primera vez polillas transgénicas y genéticamente modificadas con fluorescencia.

El estudio, que acaba de publicar Nature Lab Animal, podría acelerar la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM), además de reducir significativamente la necesidad de ratones en la investigación de infecciones.

“Dado que la RAM representa una de las mayores amenazas para la salud humana, necesitamos urgentemente métodos más rápidos, éticos y escalables para probar nuevas investigaciones. Las polillas de la cera modificadas ofrecen precisamente eso: una alternativa práctica que reduce el uso de mamíferos y acelera el descubrimiento de nuevos conocimientos”, apunta el doctor James Pearce, de la Universidad de Exeter.

Los nuevos genes introducidos en el genoma de la polilla de la cera permiten crear larvas que brillan al infectarse y se apagan al responder a los antibióticos, lo que ofrece una ventana viva y en tiempo real de la enfermedad.

“Nuestros métodos permiten que las polillas de cera sean genéticamente controlables por primera vez. La capacidad de insertar, eliminar o modificar genes abre un enorme potencial, desde la comprensión de la inmunidad innata hasta el desarrollo de biosensores para la infección en tiempo real”, señala Pearce.

Las polillas sensoras, creen los investigadores, podrían transformar los estudios de infecciones en etapas tempranas, permitiendo la detección rápida de antimicrobianos y el análisis de la respuesta inmunitaria en un organismo completo, sin necesidad de ratones ni ratas.

El impacto en el uso de animales para la experimentación científica podría ser considerable. Cada año, en el Reino Unido se utilizan alrededor de 100.000 ratones para la investigación en biología de infecciones. Si tan solo el 10% de esos estudios se sustituyera por polillas, se podrían evitar más de 10.000 ratones al año, sin dejar de generar datos sólidos y relevantes para el ser humano. Una reducción que podría replicarse en el resto de laboratorios del mundo.