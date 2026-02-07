Lanzaron en Madryn un nuevo plan educativo para adultos

La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn lanzó un nuevo programa educativo que tiene como objetivo acompañar a jóvenes y adultos en la finalización del nivel secundario, garantizando procesos válidos y la certificación oficial del título.

Re-Egresar está destinado a personas mayores de 18 años que adeuden hasta tres materias del nivel secundario y que hayan cursado sus estudios en escuelas de Puerto Madryn. Re-Egresar propone un abordaje integral, articulando directamente con las escuelas de origen, lo que permite asegurar la validez de los contenidos, las evaluaciones y la certificación final.

Entre sus objetivos, el programa contempla la creación de espacios de tutoría presencial para acompañar el estudio, la puesta a disposición de material digitalizado correspondiente a cada asignatura y la articulación institucional con las escuelas de origen para definir contenidos, criterios de evaluación y la designación de veedores.

Asimismo, se ofrecerá una instancia de evaluación final por cada materia, con supervisión de la institución educativa correspondiente, con el fin de reducir el porcentaje de personas que no completaron su titulación por deudas mínimas.

La preinscripción se realizará de manera online a través del formulario en www.madryn.gob.ar, mientras que la inscripción se hará efectiva con la presentación de la documentación requerida en la Escuela de Adultos (José Menéndez 445) a partir del 11 de febrero de 19 a 21 horas y será necesario presentar copia del DNI y del analítico.