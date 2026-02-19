La UTA y La Fraternidad paran junto a la CGT pese a la intimación del Gobierno



La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) iniciaron este jueves un paro pese a la intimación que recibieron del Ministerio de Capital Humano de “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar”, en el marco del paro general que convocó la CGT, debido a que ambos sindicatos están bajo una conciliación obligatoria por los conflictos que desarrollan por reclamos salariales.

La cartera que dirige Sandra Pettovello remarcó que si los gremios de colectiveros y de maquinistas de trenes se pliegan al paro estarían generando una “violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite”.

“La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, insistió el Ministerio en un breve comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La UTA no había adherido al paro de la CGT del año pasado debido a que justamente estaba rigiendo una conciliación obligatoria por un conflicto salarial. Pero ahora decidió que sí participará de la huelga.

Así lo confirmó el gremio en un comunicado en el que precisó que adherirá a la paralización del transporte “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”.