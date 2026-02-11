La Unidad Móvil del Registro Civil estará en Comodoro

Durante el mes de febrero, la Unidad Móvil de Documentación del Registro Civil realizará un operativo para la toma de trámites de DNI en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En ese marco, el próximo viernes 20 de febrero, la atención se brindará en la Unión Vecinal Abel Amaya, ubicada en Avenida Chile 1900, en el horario de 9 a 17 horas.

El operativo continuará el sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Club Náutico y de Pesca Comandante Espora, sobre la Avenida Costanera, con atención de 10 a 18 horas en ambas jornadas.

Los turnos pueden solicitarse previamente a través del asistente virtual DINO, vía WhatsApp al 280 460-3466.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la documentación y acercar los servicios del Estado a la comunidad.

