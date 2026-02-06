La ONU podría cerrar su sede de Nueva York

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) atraviesa actualmente una crisis financiera sin precedentes, la cual la continuidad operativa del organismo internacional. Es que, según alertó el organismo internacional, podría quedarse sin fondos en julio de 2026 si los países miembros no pagan sus cuotas anuales pendientes.

El pasado jueves, el secretario general António Guterres envió una carta a los embajadores de los 196 países miembros advirtiendo sobre el “colapso financiero inminente”.

Se trata de una crisis financiera inédita para la ONU, ya que esto nunca ocurrió en la historia del organismo. “La crisis se está agravando, amenazando la ejecución de los programas y arriesgando el colapso financiero”, escribió Guterres en la misiva.

“No puedo exagerar la urgencia de la situación a la que nos enfrentamos ahora”, agregó el funcionario.

Estados Unidos concentra el 95% de la deuda

Estados Unidos es responsable de alrededor del 95% del dinero adeudado a las Naciones Unidas, unos 2200 millones de dólares. Ese monto combina las cuotas anuales correspondientes a 2025, que no fueron pagadas, y las de 2026.

Esto ocurre a raíz de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, un opositor abierto a la ONU y los organismos internacionales en general, los cuales considera pocos útiles para los intereses de su país.

Debido a esta percepción, el dirigente sacó a Estados Unidos de diversos organismos y acuerdos globales, incluyendo el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Esto pone a la ONU como una de las primeras víctimas de la “motosierra” de Trump y genera una profunda crisis financiera en la entidad, dado que EE.UU. siempre fue de los mayores aportantes.

Altos funcionarios del organismo dijeron que, de agotarse los fondos, se verían obligados a cerrar la sede emblemática de Nueva York para agosto.

La crisis financiera ONU también obligaría a cancelar la reunión anual de la Asamblea General de líderes mundiales en septiembre.

Además, cerraría la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que responde a emergencias como conflictos y catástrofes naturales.

Aunque agencias como UNICEF, la Agencia para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos cuentan con presupuestos independientes y continuarían funcionando, la ONU; que coordina el trabajo de todas estas, cerraría sus puertas ante la crisis financiera.

Las causas estructurales de la crisis financiera de la ONU

Las dificultades financieras del organismo se deben principalmente a dos factores. Primero, una crisis de liquidez provocada por países miembros que no pagan sus cuotas o lo hacen con retraso.

Segundo, una norma financiera vigente desde 1945 que establece que, si la organización no gasta todo el presupuesto, debe devolver el dinero a los integrantes. Esta regla aplica incluso cuando la falta de gasto se debe al impago de cuotas.

“Deja a la organización expuesta a un riesgo financiero estructural”, escribió Guterres sobre esta norma.

Frente a la crisis financiera, el secretario general instó a los países miembros a pagar sus cuotas de la ONU y reformar esta regla obsoleta.

El 30 de diciembre, la Asamblea General autorizó 3450 millones de dólares para el presupuesto de 2026. Este presupuesto cubre paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos.

El impacto en las operaciones humanitarias y de paz

La crisis financiera de la ONU y una eventual parálisis afectaría directamente el trabajo humanitario mundial si el organismo cerrara en julio.

Frente a esta situación, las misiones de mantenimiento de la paz recibieron instrucciones de reducir sus presupuestos en un 15 por ciento.

Entre los principales deudores, Venezuela tiene el segundo mayor monto de cuotas sin pagar, 38 millones de dólares correspondientes a 2025, y perdió su derecho al voto.

Por su parte, México ocupa el tercer lugar con una deuda de 20 millones de dólares para 2025.

“Cuando se trata de pagar, es ahora o nunca”, dijo Farhan Haq, portavoz de las Naciones Unidas.

“No contamos con el tipo de reservas de efectivo necesarias para seguir funcionando”, añadió el vocero.

Además de las cuotas anuales, Estados Unidos debe unos 1900 millones de dólares por misiones activas de mantenimiento de la paz.

También adeuda 528 millones por misiones cerradas y 43,6 millones por tribunales internacionales.

El presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales en enero, alegando mala gestión y despilfarro.

Trump afirmó que el país reduciría la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz del organismo mundial.