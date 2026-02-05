Instalan antenas de internet en la Bagillt y en Lago Vintter

En los últimos días, llegó a la región cordillerana un equipo de antenas de internet y los dispositivos fueron instalados en áreas que operan bajo la administración de la Dirección de Pesca Continental. Desde la Secretaría de Pesca provincial detallaron que también hay una partida específica para vehículos y embarcaciones oficiales del organismo.

Al respecto, el director de Pesca Continental, Pablo Buono, explicó que “tres son móviles y dos fijas”, resaltando además que las mismas serán destinadas, por ejemplo, a las unidades móviles y embarcaciones utilizadas por el personal. Destacó que uno de los dispositivos ya fue colocado en la Piscicultura, situada a la vera de la Ruta 259, a pocos kilómetros del límite internacional con Chile, lo que conlleva “una mejora operativa del personal del Área Técnica y una red libre para que puedan utilizar los visitantes” que ingresan para conocer el funcionamiento de un complejo productivo único en la Patagonia.

Otra antena fija, agregó Buono, será instalada en el puesto del Lago Vintter, cerca de la localidad de Río Pico, desde donde la Dirección de Pesca Continental hace base para llevar adelante tanto las tareas de fiscalización y control como así también implementa programas relacionados con la conservación del recurso ictícola.

Finalmente, el funcionario provincial comentó que las antenas móviles ya están funcionando en camionetas y embarcaciones que la propia Dirección de Pesca Continental dispuso a efectos de colaborar con los operativos que el Gobierno del Chubut coordina para controlar los incendios forestales en la región cordillerana.