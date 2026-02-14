Inauguraron una muestra itinerante de grabado en el Centro Cultural de Rawson

La Subsecretaría de Cultura de Chubut inauguró en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson la muestra “Geográficas”, una propuesta federal itinerante de grabado que reúne obras de artistas de distintos puntos del país y que podrá visitarse durante lo que resta del mes de febrero en el Salón de Artes Visuales del edificio ubicado en pleno centro de la capital provincial.

La exposición propone un recorrido diverso por las prácticas contemporáneas del grabado, poniendo en diálogo territorios, técnicas y miradas que reflejan la riqueza y vitalidad de la gráfica argentina actual. El proyecto se inició en el marco de “Octubre Mes del Grabado” y plantea una mirada amplia sobre un lenguaje artístico en constante transformación, donde conviven procedimientos tradicionales con nuevas tecnologías, soportes y materialidades.

“Geográficas” es una iniciativa autogestionada organizada por los artistas Irene Serra, Néstor Goyanes y Virginia Kopelmann, que apuesta al encuentro, la circulación y la visibilización del grabado como práctica artística contemporánea. A partir del concepto BAT -bon à tirer o bueno para estampar-, la muestra reflexiona sobre la multiplicidad, la reproducción y las nuevas formas de producción gráfica, incorporando soportes que van más allá del papel, como cerámicas, telas, materiales orgánicos, ramas y piedras, entre otros.

En ese marco, Irene Serra explicó que la muestra surgió a partir de la iniciativa impulsada por Néstor Goyanes y Virginia Kopelmann en el contexto de “Octubre Mes del Grabado”, un espacio que durante todo el mes de octubre reúne a grabadores de distintos puntos del país a través de talleres, seminarios y exposiciones. A partir de esa experiencia, se generó la posibilidad de crear una muestra itinerante que hoy agrupa obras de alrededor de 80 grabadores de todo el país, quienes cedieron generosamente sus trabajos para formar parte de la propuesta.

Asimismo, Serra destacó que uno de los objetivos centrales del proyecto es sumar artistas locales en cada una de las provincias que visita la muestra, con la intención de construir un panorama amplio y federal sobre las producciones actuales del grabado argentino, las técnicas utilizadas y los distintos enfoques estéticos, al tiempo que se promueve el encuentro y el intercambio entre artistas.

La artista también detalló el recorrido que viene realizando la muestra, que se inició en octubre en Tierra del Fuego, con exposiciones en Río Grande y Ushuaia, continuó luego en Chubut con presentaciones en Rada Tilly y actualmente en Rawson. En tanto, adelantó que el 21 de marzo la muestra se inaugurará en Puerto Madryn, donde permanecerá hasta el 2 de mayo, para luego continuar su itinerancia por las provincias de La Pampa, Tucumán, Jujuy y Salta, con cierre previsto hacia fin de año en San Salvador de Jujuy.

En relación a la participación de artistas, Serra señaló que la convocatoria se realiza por invitación y está orientada a grabadores profesionales que se encuentren produciendo activamente. En ese sentido, precisó que la muestra reúne obras de artistas provenientes de Mendoza, Catamarca, Tierra del Fuego, Buenos Aires y el Área Metropolitana, así como de distintas localidades de Chubut como Rawson y Esquel, además de El Bolsón en Río Negro, entre otras.

Por último, la artista explicó que el grabado es un conjunto de técnicas que permiten realizar copias a partir de una matriz original, que puede ser de madera, metal, polímero u otros materiales, constituyendo uno de los principios fundamentales de la imprenta. Además, adelantó que en la próxima escala de la muestra, en Puerto Madryn, está previsto el desarrollo de talleres y actividades destinadas a escuelas de arte, con el objetivo de acercar a estudiantes y público en general al trabajo de los artistas participantes.

La muestra se puede apreciar en el Salón de Artes Visuales del Centro Cultural Provincial (CCP), ubicado en calle Ángel Federicci N° 216 de la ciudad de Rawson, y puede visitarse con entrada libre y gratuita de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Para consultas y coordinación de visitas guiadas, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].