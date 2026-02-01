Historias curiosas para contar en días de lluvia: ¿No hay un piquito para mí?

Por Javier Arias

Alguna vez dijimos, y por qué no repetirlo -porque las verdades reveladas siempre es bueno tenerlas a mano y más cuando provienen de pensadores como Alejandro Dolina- que toda actividad del hombre, sea cual fuere su naturaleza, tiene como destino común, levantarse mujeres. Usted mira como ese señor se arroja tan ágilmente de un aeroplano para hacer paracaídismo y seguro abajo lo está esperando un par de admiradoras, usted ve por televisión como se hace torta ese otro tratando de saltar una concecionaria entera de coches con su motito, y no se extrañe que tenga alguna fémina que le rasque la espalda cuando quede todo enyesado. Es que el hombre es, a pesar de todos los racionalistas que vagan por el mundo, un animal de impulsos, y llo que queremos, siempre, es mantener la especie, y si es con modelos y damas pulposas mucho mejor.

¿Y cuál sería el primer paso posterior a la conquista, querido lector? Exactamente, el beso, aquel primer contacto íntimo que nos acerca un centímetro más a poblar la Patagonia. Y del beso se han escrito kilómetros y kilómetros de papel, se han gastado toneladas de tinta y se han generado horas y horas de debate, pero usted, atento lector, ¿qué sabe de los besos?

Uno puede dar besos en la boca, en el cuello, en la nariz, en las manos o cuanto lugar que, más o menos perversamente nos permitan, pero lo que debemos tener en cuenta es que cada sociedad tiene sus propias reglas al respecto, no todas las culturas ven al beso de la misma manera.

Por ejemplo, en nuestra tradición occidental es normal besar a nuestras parejas en la boca, reservando las mejillas para nuestros amigos y familiares y la calva para los pelados simpáticos o borrachos de sobremesa. Pero, como todos sabemos, en España suelen dar un beso en cada mejilla para saludarse, mientras que en Francia lo más frecuente es dar tres.

También es importante el tema del espacio, por estos pagos el beso se suele dar tanto en público como en privado, hecho que no es tan habitual en otras culturas como la oriental, de hecho existen países como China en los que besarse en público es una costumbre de mal gusto. Para que tenga una idea, ahora que se vienen los Juegos Olímpicos en Pekín, ya están comenzando la preocupación porque a los chinos les molesta mucho más ver a los turistas besarse que a esos mismos turistas observar como los naturales escupen en el piso, una de las costumbres frecuentes en ese país. Diferentes usos de los labios que pueden llegar a generar más de un inconveniente olímpico en este 2008, ya que como informó la agencia oficial china, Xinhua, las personas que se besen en la calle podrán verse sorprendidas por la policía porque habrá cámaras de vigilancia en las calles de la capital programadas para detectar cualquier violación del espacio privado. Y aunque usted no lo crea, los gestos amorosos serán clasificados por las cámaras como delitos de secuestro o robo. Si el amor no mata, por lo menos encarcela.

Pero las rarezas asiáticas con respecto al beso no terminan detrás de la muralla china, para algunas tradiciones religiosas orientales el beso es una forma de dar y recibir energía espiritual, dándose la curiosidad que en Japón los besos más apasionados se dan en el cuello o las manos, pero no en los labios.

En el continente africano algunas tribus antiguas pensaban que besarse era un peligro porque el alma se podía escapar por la boca, y, en el polo norte, los esquimales se frotan la nariz en vez de besarse en los labios.

Es que en el mundo existen casi tantas costumbres como países y culturas, y aunque la mayoría de ellas coincide en que el beso es la mayor muestra de afecto o cariño, cada uno lo da y lo recibe como mejor sabe hacerlo.

Así que si usted, fiel lector, es un verdadero viajero del mundo, vaya poniendo las barbas en remojo, o por lo menos recortándolas para dar y recibir besos en forma políticamente correcta, no vaya a ser que por un piquito termine engayolado y pidiendo por un abogado en mandarín.