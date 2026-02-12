Habrá una segunda edición de “Disco bajo las estrellas”

El viernes 20 de febrero, se realizará en Puerto Madryn la segunda edición de “Disco bajo las estrellas”, la propuesta musical que está a cargo de “DJ Pich” y que en su estreno tuvo una gran concurrencia, así lo anunció el propio intendente Sastre.

El Jefe Comunal dialogó con el protagonista del evento, con quien se coordinó la convocatoria para DJs históricos de Puerto Madryn. Además, al día siguiente, el sábado 21 de febrero, habrá un gran show de artistas locales, marcando el cierre de la temporada estival en nuestra ciudad.

Al respecto, el Intendente dijo: “Tras el éxito que tuvo días atrás y a pedido de nuestros vecinos, el viernes 20 de febrero viviremos en el Playón Recreativo la segunda edición de ‘Disco bajo las estrellas’, con DJ Pich como protagonista y también con DJs históricos de Puerto Madryn como invitados”.

“Además, contaremos con un gran abanico de propuestas en el mismo sitio, en el marco del cierre de esta Temporada de Verano, que culminará con el show de artistas locales en el mismo lugar el sábado 21 de febrero”, agregó Sastre.