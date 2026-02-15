Glissé en el Teatro del Muelle

El domingo 22 de febrero a las 21 horas, en el Teatro del Muelle de Puerto Madryn, ubicado en avenida Rawson 60, se presentará el dúo comodorense Glissé.

Integrado por Paula Ferreyra y Sebastián Barrionuevo, Glissé nació en 2024 en la ciudad de Comodoro Rivadavia y desde entonces desarrolla una intensa actividad artística en distintas salas de la región patagónica, con presentaciones en Santa Cruz, Chubut y Río Negro.

Con un formato de solos y dúos completamente acústico, Glissé propone un recorrido musical que abarca obras del Renacimiento, Barroco, Clasicismo y Romanticismo, entre otros períodos, incluyendo composiciones de autores como J. Dowland, F. Tárrega, F. Carulli, M. Pujol, A. Piazzolla y J. Pernambuco.

Ambos integrantes del dúo se han formado con reconocidos maestros como Alberto Morelli, Miguel de Olaso, Víctor Villadangos y Damián Cazeneuve, consolidando una propuesta artística de gran calidad.

Las entradas tendrán un valor de 12.000 pesos y podrán adquirirse en la Boletería del Teatro del Muelle, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, o una hora antes del inicio de la función.