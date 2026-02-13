Fin de semana en el Bingo Municipal de Puerto Madryn

Con un pozo acumulado de 15.363.155 pesos, el Bingo Municipal de Puerto Madryn abrirá sus puertas desde el viernes 13 al domingo 15 de febrero, en el horario de 22 a 04 horas, ofreciendo una propuesta de entretenimiento tradicional tanto para turistas como para residentes en su sede de Belgrano 585.

Durante las tres noches, quienes asistan podrán participar de distintas jugadas y premios especiales. Cada cartón tendrá un valor de 500 pesos y, como incentivo adicional, la primera jugada de cada velada se realizará con un cartón de obsequio, con premios de 5.000 pesos en línea y 8.000 pesos en bingo.

Además, se ofrecerán premios especiales, entre los que se destacan una superlínea de 10.000 pesos y bingazos con valores que van desde los 20.000 hasta los 30.000 pesos.

En cuanto a los premios mayores, el pozo acumulado se entregará en la bolilla 40 inclusive, mientras que también habrá premios adicionales como la línea rápida, con el 2% del pozo hasta la bolilla 8 inclusive y el 5% del pozo desde la bolilla 41 a la 42 inclusive.

Es importante destacar que el ingreso al Bingo Municipal está permitido únicamente a personas mayores de 18 años.