Falleció “Quique” D’Astolfo, histórico referente sindical de Puerto Madryn

En horas de la tarde de este sábado 8, falleció, a los 59 años el histórico dirigente gremial y judicial, Enrique «Quique» D’Astolfo. Sus restos serán velados este domingo desde las 10 hasta las 12, en el CEMAD de Puerto Madryn.

El deceso se produjo como consecuencia de una grave enfermedad que le había sido diagnosticada en los últimos meses.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal lamentó la pérdida de su compañero de trabajo y manifestó su acompañamiento a la familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. “La Fiscalía expresa su más sincero pesar y acompaña con respeto y solidaridad a sus afectos, deseando fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida”, señalaron desde la institución.

Una vida de lucha

D’Astolfo abrazó el justicialismo desde muy joven y se mantuvo fiel a sus convicciones políticas hasta el final de su vida. Se identificó con un peronismo de impronta popular, profundamente comprometido con la justicia social y con una militancia inspirada en las figuras de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, valores que sostuvo tanto en lo político como en lo gremial.

Durante muchos años fue una de las figuras más combativas y representativas del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH). Desde ese espacio desarrolló una intensa actividad sindical, caracterizada por la coherencia, el compromiso y la defensa permanente de los derechos de los trabajadores del sector judicial.

Conocido entre sus compañeros como “el Lobo”, vivió y militó el sindicalismo, dejando una huella imborrable en la historia gremial de la provincia. Su figura será recordada por su firmeza, su lealtad a los principios que defendió y su incansable vocación de lucha.