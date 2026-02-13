El Seven Seas Splendor ya está de nuevo en Madryn

 

Proveniente de Ushuaia con 703 pasajeros y 543 tripulantes a bordo, este viernes 13, el crucero Seven Seas Splendor de bandera de las Islas Marshall arribó a Puerto Madryn y atracó sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena.

Se trata de la segunda y última visita a las costas de la provincia en esta temporada, de este buque de 201 metros de eslora.

Durante su permanencia en la ciudad, prevista hasta las 20 horas, los visitantes podrán recorrer distintos atractivos turísticos y disfrutar de los servicios que ofrece la región, en una jornada que vuelve a poner en valor la articulación entre el sector portuario, el turismo y la comunidad local. Posteriormente, el buque continuará su travesía con destino a Montevideo, Uruguay.

 

Sí, es fascismo

Volviendo a USA, otra vez
Marcha atrás con la reforma penal juvenil
