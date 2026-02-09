El pronóstico meteorológico complica el combate de las llamas en la Cordillera

Con un amplio despliegue de brigadistas y medios aéreos, continúan los operativos para contener los incendios forestales que afectan a distintos sectores de la Cordillera chubutense. El combate contempla el uso de aviones, helicópteros y maquinaria, junto a un trabajo sostenido de más de 300 personas distribuidas en sectores de Puerto Patriada, Villa Lago Rivadavia y Lago Cholila.

En este contexto, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques del Chubut, precisó en su último informe técnico que durante los próximos días las condiciones de peligro continuarán elevadas, con escenarios propicios para la ocurrencia de focos simultáneos. Asimismo, destacó la colaboración de instituciones nacionales y combatientes de las provincias de Río Negro, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén y Santa Fe.

Puerto Patriada

En la zona conocida como “Primera Cantera”, en Puerto Patriada, el organismo provincial informó que, ante el aumento en la intensidad del viento durante la jornada de ayer, se registraron reactivaciones en los sectores de Daher, La Burrada y El Coihue. El personal realizó la construcción de fajas sobre focos secundarios y tareas de enfriamiento.

En los sectores del Retamal y en la zona conocida como Tinelli, se mantuvieron recorridos para la detección de puntos calientes y el refuerzo de líneas cortafuegos. En ambos sectores no se registraron reactivaciones.

Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia

Durante la jornada del domingo no se observaron reactivaciones hacia Villa Lago Rivadavia. En el sector Matuka se realizaron tareas de enfriamiento sobre dos puntos calientes, mientras que en la zona de Rubinstein se registró una reactivación en la que trabajó personal de la Base Cholila junto con la brigada de la provincia de Entre Ríos.

En la veranada de Sánchez Core se efectuaron recorridos para la detección de puntos calientes y se reforzaron líneas con herramientas manuales y enfriamientos con equipos de agua. En los sectores de Vaca Muerta y el Container no se registraron reactivaciones. En la zona de Villarino, el personal continuó con la construcción de líneas cortafuegos mediante herramientas manuales, con apoyo de un helicóptero equipado con helibalde. Además, una autobomba realizó tareas de enfriamiento de puntos calientes en un sector inferior.

En Cerro Negro se construyeron líneas con herramientas manuales y apertura de fajas. En el sector de Goya, continuaron las tareas de construcción de líneas, mientras que una topadora del Servicio Provincial de Manejo del Fuego efectuó la apertura de fajas y se realizaron enfriamientos sobre el perímetro y puntos calientes.

Lago Cholila

En la desembocadura del Río Tigre, el incendio permanece activo. Se realizaron recorridos sobre líneas cortafuegos y tareas de refuerzo con herramientas manuales. Los medios aéreos operaron sobre la cabeza del incendio, hacia el flanco izquierdo, en un sector con mayor actividad ígnea e inaccesible para el personal debido a la altura y la fuerte pendiente del terreno.