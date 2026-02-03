El mapa que revela en detalle a la Antártida

Un nuevo mapa ha revelado el paisaje bajo el hielo de la Antártida con un detalle sin precedentes, algo que, según los científicos, podría mejorar enormemente nuestra comprensión del continente blanco y helado.

Los investigadores utilizaron datos satelitales y la física del movimiento de los glaciares antárticos para determinar cómo podría verse el continente bajo el hielo.

Encontraron evidencias de miles de colinas y crestas previamente desconocidas, y afirman que sus mapas de algunas de las cordilleras ocultas de la Antártida son más claros que nunca.

Aunque los mapas podrían no ser los definitivos y variar un poco, los investigadores creen que los nuevos detalles arrojarán luz sobre cómo responderá la Antártida al cambio climático y qué implicaciones tiene esto para el aumento del nivel del mar.

Mapa de la elevación de la Antártida bajo el hielo. Las áreas azules indican la tierra bajo el nivel del mar, y las áreas marrones, la tierra sobre el nivel del mar. Grandes regiones, especialmente en la Antártida Occidental, se encuentran bajo el nivel del mar. El nuevo mapa revela con más detalle el paisaje que se esconde bajo el hielo, con fotografías correspondientes de paisajes similares en otras partes del mundo actual, como montañas alpinas, mesetas atravesadas por profundos valles excavados por glaciares y llanuras.

«Antes, era como tener una cámara con rollo fotográfico y píxeles granulados, y ahora tienes una imagen digital con el zoom adecuado de lo que realmente está sucediendo», declaró a BBC News la autora principal, Helen Ockenden, investigadora de la Universidad de Grenoble-Alpes.

Gracias a los satélites, los científicos comprenden bien la superficie helada de la Antártida, pero lo que se esconde debajo sigue siendo un misterio.

De hecho, se sabe más sobre la superficie de algunos planetas de nuestro Sistema Solar que sobre gran parte de la «zona vulnerable» de la Antártida: la topografía bajo la capa de hielo.

Pero los investigadores ahora tienen lo que consideran el mapa más completo y detallado de esa zona vulnerable jamás creado.