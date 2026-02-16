El Kremlin rechazó este lunes las acusaciones de los gobiernos de Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, según los cuales el líder opositor ruso, Alexei Navalny , fue envenenado hace dos años en prisión con una toxina letal, informaron medios internacionales.

«Nosotros, naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos parciales e infundadas. Y, por supuesto, las rechazamos firmemente», explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó que el Kremlin tiene una opinión «muy negativa» del comunicado conjunto publicado el sábado por esos cinco países y que fue reproducido en un video por la viuda del opositor, Yulia Naválnaya, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, según publicaron diferentes sitios informativos internacionales este lunes.

Según la investigación internacional realizada a partir de las muestras tomadas de Navalny justo después de que muriera en una prisión ártica rusa, el político murió envenenado con una toxina letal (epibatidina), presente en ranas venenosas dardas de América del Sur.

Rusia siempre afirmó que Navalny murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, concluye el informe captado por la Agencia Noticias Argentinas en su habitual recorrida por títulos internacionales.