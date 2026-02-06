El Jiu Jitsu nacional se reunirá en Madryn este fin de semana

Este domingo 8 de febrero, Puerto Madryn será escenario de un evento nacional de Jiu Jitsu en el Gimnasio Municipal Nº 1. La propuesta, que se llevará a cabo a partir de las 12 horas, convocará a deportistas de diferentes puntos del país y reafirma el posicionamiento de la ciudad como sede de eventos deportivos de alcance regional y nacional.

La actividad, organizada por la academia local “Madryn Jiu Jitsu” con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, contará con un formato dinámico que integrará distintas modalidades de combate. Las competencias se disputarán bajo diferentes reglamentos, tanto en jaula como en tatami.

El carácter federal del encuentro se refleja en la participación de delegaciones provenientes de Río Gallegos, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew, Rawson, Viedma y Bahía Blanca, que se sumarán a una nutrida delegación local, generando un espacio de intercambio y crecimiento para las academias de la región.

Desde la organización señalaron que el objetivo es fomentar la competencia y, al mismo tiempo, promover el encuentro entre deportistas y escuelas de Jiu Jitsu de distintos puntos del país. La actividad es abierta a la comunidad.