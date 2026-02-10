El crucero Viking Jupiter visita nuevamente Madryn

En una nueva jornada de la temporada de cruceros de Chubut, a las 7 horas de este martes 10 de febrero, amarró del lado sur del muelle Comandante Luis Piedra Buena el buque de pasajeros Viking Jupiter. En esta, su quinta recalada de la temporada, el buque de bandera de Noruega y 228 metros de eslora, llegó a la ciudad del Golfo con 905 pasajeros y 471 tripulantes a bordo.

El Viking Jupiter viene de haber recalado en el puerto de Montevideo, Uruguay, y tiene previsto permanecer en la ciudad del Golfo Nuevo hasta las 17 horas de hoy, para entonces partir rumbo a las Islas Malvinas.

El Viking Jupiter tiene prevista una última recalada para esta temporada el próximo 6 de marzo, cuando compartiría muelle con el buque de pasajeros Artania, en una nueva jornada de doble arribo de cruceros.

