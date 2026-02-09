El Bibliomóvil comenzó su agenda anual por todo Chubut

La Subsecretaría de Cultura, junto a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), dio inicio a la agenda anual del Bibliomóvil en la provincia, una propuesta itinerante que promueve la lectura, fortalece el vínculo con las bibliotecas populares y genera espacios culturales para niños, jóvenes y familias en distintas localidades del territorio chubutense.

En este marco, durante el mes de enero el Bibliomóvil de la CONABIP, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, comenzó su recorrido con dos jornadas de trabajo junto a la Biblioteca Popular “Asunción Cobo” de Puerto Pirámides, en actividades que convocaron a una gran cantidad de público.

Pequeños de diferentes edades participaron de narraciones orales, dinámicas lúdicas y actividades vinculadas al incentivo de la lectura, además de disfrutar de la Ludoteca Provincial en una experiencia que despertó entusiasmo y reforzó el amor por los libros.

Agenda en vacaciones

Durante el verano, el programa desarrollará un recorrido territorial con una agenda diversa que incluye acciones de promoción de la lectura, talleres de narración oral, juegos didácticos, propuestas recreativas, suelta de libros y actividades pensadas especialmente para el público infantil, fomentando el disfrute de la lectura durante el receso estival y el encuentro en familia.

El cronograma del Bibliomóvil continuará durante este mes de febrero en las localidades de El Maitén, Gan Gan, Tecka y Gobernador Costa, con nuevas actividades culturales y recreativas destinadas a fortalecer el acceso a la lectura, poner en valor a autores locales y acompañar el trabajo de las bibliotecas populares de la provincia.

Acceso a la lectura

Este programa forma parte de una política pública articulada desde la Subsecretaría de Cultura del Chubut de manera conjunta con la Secretaría de Cultura de la Nación, a través de la CONABIP, que impulsa bibliotecas itinerantes en articulación con bibliotecas populares, municipios y comunas, promoviendo la democratización del acceso a la cultura.

Las instituciones interesadas en solicitar la visita del Bibliomóvil y sumarse a esta experiencia cultural pueden realizar su pedido mediante nota al correo electrónico: [email protected].