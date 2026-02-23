EE.UU. buscará mantener acuerdos comerciales tras el fallo que declaró ilegales los aranceles



El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la Casa Blanca buscará mantener los acuerdos firmados con distintos países, entre ellos Argentina, pese al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales buena parte de los aranceles impuestos por Donald Trump.

En un fallo considerado trascendental, la Corte Suprema determinó el viernes que el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles unilaterales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, lo que dejó sin efecto los llamados “aranceles recíprocos” aplicados el 2 de abril a casi todos los socios comerciales.

Tras la sentencia, surgieron dudas sobre el futuro de los acuerdos suscriptos con países como Argentina, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, que habían sido negociados en ese contexto.

Greer sostuvo en el programa Face the Nation que la política arancelaria continuará más allá del fallo y señaló que mantuvo conversaciones con funcionarios europeos y de otros países durante el fin de semana. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario aseguró que ninguno de los socios comunicó la cancelación de los acuerdos y que existen “conversaciones activas” para sostenerlos.

El funcionario remarcó que, aun con la anulación de los aranceles bajo esa autoridad, siguen vigentes otros gravámenes vinculados a seguridad nacional y los aplicados bajo la Sección 301 por prácticas comerciales desleales.

En medio de la incertidumbre, Trump dispuso un arancel global del 10% a las importaciones, que luego elevó al 15%, amparado en otra norma que le otorga facultades por 150 días. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que ese esquema funcionará como un “puente” hacia tarifas más duraderas.

El gobierno de Javier Milei se mantuvo cauto y no realizó declaraciones sobre el futuro del acuerdo con Estados Unidos, en un escenario marcado por la confusión y la redefinición de la estrategia comercial estadounidense.