Dos muertos en un incendio en Trelew

En horas de la madrugada de este jueves, en Trelew, murieron dos personas en un incendio accidental en una vivienda de la calle Gan Gan. Se trata de un hombre de 50, quien falleció en el lugar, y una mujer de 86 años, que estuvo internada en terapia intensiva antes perder la vida en el hospital.

El hecho se registró alrededor de las 2:27 horas en una vivienda ubicada sobre calle Gan Gan al 200, luego de que el centro de monitoreo policial alertara sobre un foco ígneo en el interior del domicilio. Personal de la Subcomisaría INTA se hizo presente en el lugar y constató la situación.

Con la colaboración de los Bomberos Voluntarios, los efectivos ingresaron a la vivienda y hallaron a dos personas en su interior. Una de ellas, un hombre de 50 años, se encontraba totalmente incinerado. En tanto, la mujer de 86 años fue encontrada inconsciente en el pasillo y trasladada en ambulancia al hospital local, donde permaneció internada en terapia intensiva. Se confirmó el fallecimiento de la mujer esta mañana.

Según el informe preliminar de la Policía, el incendio se habría originado en la habitación donde el hombre dormía, producto de una colilla de cigarrillo que cayó en el colchón. Se dio intervención al fiscal de turno, doctor Kholer Rubén, quien dispuso la entrega del cuerpo a los familiares directos, ya que no se detectaron indicios de criminalidad ni participación de terceros en el siniestro.

En el operativo trabajaron personal policial, Bomberos Voluntarios y equipos médicos.