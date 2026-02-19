Diputados convocó a sesión a las 14 para debatir la Reforma Laboral

A pedido del oficialismo y aliados, fue confirmada la convocatoria a la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Modernización Laboral este jueves desde las 14.

La solicitud y posterior citación, firmada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, se conoció este miércoles mientras transcurría el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza consiguió el dictamen de la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado.

Al comienzo de esa reunión, el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, informó que se pasaría a la firma el despacho que reproduce la media sanción, con la excepción de la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad, tema que despertó fuerte rechazo durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.

Así, del texto sancionado en el Senado de 219 artículos, el dictamen de mayoría obtenido este miércoles posee 218 artículos. De esta manera, deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva, que el oficialismo está dispuesto a que sea antes de la apertura de sesiones ordinarias.

El pedido a sesión fue firmado por los libertarios Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch; y los jefes de bloques Cristian Ritondo (Pro), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Con asistencia perfecta de todos estos bloques, el oficialismo tendría asegurado el quórum desde una base de 130 legisladores.

Fuente: Parlamentario