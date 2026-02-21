Desarticularon un punto de venta de drogas en Esquel



Tras un allanamiento en una vivienda de Esquel, desarticularon un punto de venta de estupefacientes al menudeo, según informó oficialmente la Dirección de Policía Judicial a través de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel.

De acuerdo al parte oficial, el procedimiento arrojó resultados positivos y se logró el secuestro de varias dosis de clorhidrato de cocaína, flores de cannabis, una balanza digital de precisión, teléfonos celulares, recortes de nylon, dinero en efectivo, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.

Según detalla el informe policial, la investigación fue desarrollada durante 20 días por personal de la División Drogas, lo que permitió reunir pruebas suficientes para sostener la hipótesis de que en el domicilio se comercializaban estupefacientes bajo las modalidades conocidas como “venta a la cuchara” y “kiosco”.

De acuerdo a la información oficial, en el marco de la investigación se identificó a una mujer mayor de edad, quien fue imputada por el delito de comercio de estupefacientes, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

Desde la Policía Judicial indicaron en el parte que la mujer fue notificada en libertad y quedó supeditada a una serie de medidas dispuestas por la Justicia Federal.

El operativo estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Esquel y la orden de allanamiento fue emitida por el Juez Federal de Garantías de turno, según se informó oficialmente.

La diligencia fue supervisada por el jefe a cargo de la División Drogas Peligrosas de Esquel. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.