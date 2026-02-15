Darío Z vuelve a Madryn

Este martes 17 a las 19 horas, en el parador de Náutico Bistró de Bajada 1 en Puerto Madryn, Darío Sztajnszrajber, conocido como Darío Z, se presentará con la charla titulada “El amor más allá de la otra mitad”.

La propuesta, organizada por la productora TerritorIA, tiene la intención de “interpelar al amor en el mes de San Valentín y aportar otras miradas, no solo el amor de pareja, sino también el amor a los amigos, el territorio y la comunidad”.

Con entrada libre y gratuita, el evento se da en el marco de un ciclo de charlas denominado “Filosofía a la Mar”, que comprende tres encuentros en febrero, mayo y septiembre de este año.

Darío Z

Darío Sztajnszrajber es licenciado en filosofía en la UBA. Divulga la filosofía en los medios masivos de comunicación y en sus espectáculos teatrales con los que recorre Argentina. Conduce el programa de TV “Mentira la verdad” (Canal Encuentro) y es autor de los libros “¿Para qué sirve la filosofía?”, “Filosofía en 11 frases”, “Filosofía a martillazos” (tomo 1 y 2) y “El amor es imposible”, su última publicación. Fue galardonado con el Premio Konex en el año 2017 por su labor en la divulgación.